Sindicatos médicos recebidos no Parlamento

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vão falar aos deputados na próxima quarta-feira. A audição, na Comissão Parlamentar de Saúde, foi pedida logo após a aprovação, na generalidade, da Lei do Orçamento de Estado para este ano. “Vamos solicitar o reforço do investimento no SNS, de forma a inverter a diminuição da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos Portugueses”, adiantam os dirigentes sindicais.

Numa nota enviada à redação, o SIM e a FNAM explicam ainda que vão dar a “conhecer as propostas para aumentar o número de médicos a trabalhar no SNS, aumentando o número de utentes com médico de família, permitir serviços de Urgência com equipas adequadas e diminuir o tempo de espera para consultas e cirurgia”. E, “para tal, é essencial uma nova grelha salarial, que não é alterada há dez anos”, acrescentam.

É ainda objetivo dos dois sindicatos “reforçar a disponibilidade para negociar com o Governo", esperando o mesmo da parte do Executivo. O SIM e a FNAM afirmam que “não são medidas avulsas, como as contempladas no Orçamento do Estado, que resolvem o problema". Isto porque "além de aumentarem a insatisfação e o legítimo descontentamento dos médicos, irão agravá-lo a prazo”. E dão um exemplo: “A possibilidade de médicos sem especialidade substituírem especialistas em medicina geral e familiar, o incentivo à contratação de prestadores de serviço, o não pagamento integral das horas extraordinárias praticadas pelos especialistas em saúde pública e a admissão de 500 horas de trabalho extraordinário, são medidas gravosas para o SNS e para a saúde dos portugueses”.

O encontro com os deputados acontece uma semana antes de uma nova ronda negocial com o Ministério da Saúde. A ministra Marta Temido chamou os médicos por ocasião da crise nas Urgências de ginecologia-obstetrícia e até ao momento não houve consenso sobre a estratégia para a fortalecer a resposta do SNS.