Quase 300 diligências adiadas diariamente nos tribunais e Ministério Público

Foram adiadas, no último ano e meio, cerca de 160 mil diligências nos tribunais e departamentos do Ministério Público (MP), o que corresponde a uma média de 293 adiamentos por dia. De acordo com o “Jornal de Notícias”, o número representa quase um sexto do total de sessões agendadas no mesmo período.

Em 2021, foram realizadas 533.198 diligências e adiadas 99.030. Destas, somente 3821 (3,9%) tiveram de ser reagendadas por contingências da pandemia. Os dados são da Direção-Geral de Administração de Justiça (DGAJ).

Segundo os representantes dos profissionais do sector, os reagendamentos devem-se à marcação de vários julgamentos para a mesma hora, indisponibilidade de salas, falta inesperada de um arguido, testemunha ou advogado, e o desejo, no cível, de vítima e de mandado chegarem a um acordo.