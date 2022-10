Portugal pode atingir este ano recorde de aposentações de professores e educadores de infância

Nos primeiros oito meses do ano, de acordo com a análise do “Correio da Manhã” às listas divulgadas pela Caixa Geral de Aposentações, já se reformaram 1416 professores. Em média, desde o início do ano, reformaram-se 177 professores por mês.

Caso este ritmo se mantenha, Portugal poderá atingir o número mais alto de aposentações de professores e educadores de infância desde 2013, ano que se reformaram 4628 professores. Em 2022, no mês de agosto, vão aposentar-se 174 docentes.

Ao que tudo indica, 2022 será o segundo ano consecutivo com cerca de dois mil professores a reformarem-se no período de doze meses. O ano passado aposentaram-se 1944 profissionais. De acordo com cálculos do mesmo jornal, considerando que cada professor dá aulas a 120 estudantes, será necessário recrutar novos docentes para cerca de 240 mil alunos.