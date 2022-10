Autarquias recolheram mais de 43 mil animais em 2021

Os canis/gatis municipais recolheram, em 2021, 43.603 gatos e cães. De acordo com o “Jornal de Notícias”, este é o número mais alto desde 2017. Em comparação com 2020, trata-se de um aumento de 38,6%. Os dados são do relatório anual de atividades dos centros de recolha oficial, divulgado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O aumento de quase 40% é justificado pelo crescimento do número de vagas nos centros de recolha oficial, uma vez que foram construídas novas instalações e as existentes já foram ampliadas. No total, há mais 37 novos centros e foram modernizados 21.

O valor de 2021 é o mais alto desde que a lei de 2016 - que define medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais - entrou em vigor. Em média, foram recolhidos 119 animais diariamente.