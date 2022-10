Os moradores das ilhas do Porto sofrem mais depressões, doenças respiratórias e AVC. O problema poderá estar nas casas onde vivem

Na periferia da povoação, onde a íngreme Rua das Antas afunila, abre-se um portão sem trinco. De todas as 14 casinhas à volta do largo que se exibe, só uma tem porta aberta. De pele morena, Diana assoma a ver quem visita a “sua” ilha. Sem divulgar “para o jornal” o nome verdadeiro, apresentou com avidez os não mais de 20 metros quadrados da “desgraça” em que vive.

O tapete enrolado onde a cadela “Princesa” se refugia à sombra, no quente do dia, é a porta de entrada para uma pequena sala onde, por cima de uma mesa, o teto descasca e lá se salientam fios soltos que denunciam a eletricidade clandestina. O chão em mosaico encontra-se partido. As paredes e as madeiras estão incompletas. Dentro da casa de banho — sem porta, e onde é notório o escuro da humidade nas paredes e a canalização à vista — chove no inverno. Mas é essa a alternativa à falta de saneamento.