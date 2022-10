“Aprendemos com os incêndios”: reportagem no núcleo da Proteção Civil que vê, prevê, vigia e coordena o combate ao fogo que arde em Portugal

Cada um tem dois ecrãs à frente. Em duas das paredes da sala há mais oito. As imagens que se veem revelam o que dizem os satélites ou as fotografias captadas de meios aéreos sobre a energia libertada pelos incêndios, quais as suas áreas, e a carga combustível que carregam ou dados sobre os meios e a ocupação do terreno. Um dos ecrãs mostra o mapa do país vestido de vermelho, dado o risco máximo de incêndio que se vive por estes dias num país coberto por floresta desordenada, a que se juntaram uma seca severa e uma onda de calor. Só Viana do Castelo, no litoral do Minho, parecia escapar à tormenta; dois dias depois desta reportagem, um incêndio passou por lá.

Os homens que aqui se sentam (seis neste dia) fazem parte de um grupo de 29 elementos da Força Especial de Proteção Civil, a que se junta um investigador do Instituto Superior de Agronomia. Integram o núcleo de apoio à decisão da Autoridade Nacional de Proteção Civil (NADER/ ANEPC) durante todo o ano, mas a sua atuação é redobrada em alturas como esta.