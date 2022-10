Os idosos tendem a "isolar-se" ainda mais e as crianças sentem-se inseguras. Como lidar com o trauma dos incêndios?

Desastres naturais como os incêndios podem afetar a saúde mental de quem vivencia essas situações, seja devido à morte de familiares ou outras pessoas próximas, seja pela perda de habitações, terrenos ou animais. Para evitar que isso aconteça — e impedir que o medo e o pânico iniciais se cristalizem, levando ao aparecimento de problemas psicológicos graves — há "sinais" a que se deve estar atento e medidas que podem ser tomadas, diz Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

No caso da população idosa, a mais afetada por fogos que acontecem sobretudo em áreas rurais e menos povoadas, como os que atingem o país desde o início desta semana, é importante manter um acompanhamento próximo. "Estas pessoas não devem ficar isoladas. Devem ser acompanhadas por familiares, vizinhos, amigos e instituições", sublinha o bastonário, explicando que "os idosos tenderão a querer isolar-se". "A adaptação aos acontecimentos é mais lenta e há uma espécie de fuga através do isolamento, com sentimentos de zanga", diz o bastonário, avisando que estas reações devem ser encaradas como um "sinal de alerta". Sinais de "desorientação e confusão" também são "frequentes".

Idosos que passaram por situações semelhantes no passado podem aplicar estratégias que desenvolveram no contexto dessas experiências anteriores, mas "geralmente demoram mais tempo a recuperar destas situações". Podem ter perdido os poucos meios de subsistência que lhes restavam e, considerando o "momento" da vida em que se encontram, "terão dificuldade em acreditar que podem recuperar o que perderam".

Pais devem "transmitir segurança aos filhos"

Crianças e adolescentes também devem merecer uma atenção particular. Segundo Francisco Miranda Rodrigues, a principal preocupação dos pais deve ser a de "transmitir uma sensação de segurança" aos filhos. "É dos fatores que mais contribuirá para que não surjam consequências futuras." Também devem ajudar os filhos a compreender o que se passa e explicar a atuação de quem se encontra no terreno a "tentar resolver o problema", como os bombeiros. Transmitir "esperança" também é importante, "mas deixando claro desde o início que é natural que se sintam mais ansiosos".

O bastonário recomenda ainda que se ajude e incentive as crianças a "perceber o que estão a sentir e a dar nomes a esses sentimentos". De resto, também os pais devem cuidar de si próprios, sublinha, explicando que se aplica a mesma regra que vale para outros contextos: "Segundo as instruções de segurança que nos são transmitidas antes de um voo, devemos primeiro colocar a máscara em nós e só depois nas crianças. Aqui é o mesmo. Se não estivermos bem, não somos capazes de cuidar dos outros."

Pessoas que viveram situações semelhantes no passado correm mais risco

Em situações como os incêndios, um número significativo de pessoas apresenta sintomas psicológicos, "mesmo que não desenvolva uma perturbação ou doença psiquiátrica", explica Francisco Miranda Rodrigues, acrescentando que o impacto depende de fatores contextuais — como a dimensão e gravidade do incêndio, ter sido afetado diretamente pelo fogo ou ter sofrido perdas em consequência do incêndio — e fatores individuais, como a "maior ou menor resiliência, capacidade para regular as emoções, experiências passadas e vulnerabilidades". "Pessoas com perturbações do foro mental ou que tenham vivenciado o mesmo tipo de situações no passado podem sentir mais este impacto negativo".

Segundo um estudo realizado por investigadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, publicado no "International Journal of Environmental Research and Public Health", em 2021, pessoas que estiveram expostas diretamente a incêndios florestais têm cerca de 75% mais sintomas graves de perturbação de stress pós-traumático (PSPT) e 50% mais ansiedade do que aquelas que não vivenciaram essas situações.

Alterações no sono, ansiedade, irritabilidade

Independentemente da faixa etária, há sinais a que se deve prestar atenção desde o início. Francisco Miranda Rodrigues destaca as alterações no sono, nervosismo, ansiedade — que se manifesta, muitas vezes, por dificuldades em controlar a respiração e batimentos cardíacos mais acelerados — irritabilidade e até sinais físicos de mal-estar, como dores de cabeça. A Ordem dos Psicólogos divulgou um documento em que aponta outros sinais de alerta e recomendações sobre o que pode ser feito.

Todas estas reações, ressalva o bastonário, são adaptativas e "naturais", e "tendem a desaparecer após a exposição à situação de risco". Em alguns casos, contudo, mantêm-se durante "várias semanas", mesmo quando já não existe perigo, e aí devem ser encarados como um "sinal de alerta". "Nessas situações, as pessoas devem começar por procurar alguma informação para perceber o que se passa. Se sentirem que não conseguem lidar sozinhas com o problema, devem procurar ajuda profissional".

Portugal dá uma resposta eficaz mas mantém-se "falha" nos centros de saúde

Francisco Miranda Rodrigues considera que Portugal dá hoje em dia uma resposta mais eficaz nesta área. "Estamos mais bem apetrechados do que estávamos em 2017", refere, acrescentando que "existem cada vez mais psicólogos nas corporações de bombeiros" e nas equipas da Proteção Civil, bem como nas autarquias. Também há mais profissionais desta área capacitados para intervir em situações de crise e catástrofe.

A "falha" continua a verificar-se nos centros de saúde, aponta, onde "praticamente não existe uma rede de psicólogos", o que coloca em causa o acompanhamento a médio prazo de pessoas afetadas por incêndios. "Nos fogos de 2017, houve recursos suficientes para intervir no momento de crise. Mas algumas das pessoas que foram sinalizadas para ter um atendimento posterior não receberam esse apoio. Ficaram à margem", lembra.

Considerando que incêndios como os que estamos a assistir esta semana vão ser cada vez mais frequentes no futuro, devido às alterações no clima, é necessário "intensificar as ações que têm sido desenvolvidas nas escolas por psicólogos, no que diz respeito ao desenvolvimento de competências socioemocionais", defende o bastonário.

Entre essas competências, estão a "capacidade de autoregulação emocional e a literacia psicológica, que permite aos alunos entender o que estão a sentir e expressar esses sentimentos". Também os pais podem ter um papel a desempenhar, "ajudando desde cedo os filhos a expressar de forma adequada o que sentem e pensam". "Isso irá torná-los mais resilientes em situações como a dos incêndios."