Mais de 37 mil pessoas aguardam apoios do Estado para climatizar a casa

Há mais de 37 mil proprietários à espera da validação das candidaturas à segunda fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. De acordo com o “Jornal de Notícias”, as candidaturas ao programa fecharam a 2 de maio., ao qual concorreram mais de 106 mil pessoas. Nesta fase de candidaturas estão cativos 96 milhões de euros, sobrando 34,5 milhões para as 37.669 candidaturas.

O objetivo do programa é prestar ajuda financeira do Estado na instalação de painéis solares, bombas de calor e janelas, de forma a melhorar a eficiência energética e ambiental das casas.

Para além desta fase de candidatura, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem, ainda, 39 milhões de euros para gastar em incentivos financeiros à substituição de janelas e de telhados e à instalação de equipamentos. No entanto, o Ministério do Ambiente encontra-se a reavaliar o programa não havendo, para já, data para o lançamento de uma nova fase.