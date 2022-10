O concurso aberto em junho para colocar médicos de família nas unidades de cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou concluído na quarta-feira: contou com candidatos para 87% das vagas e, no final, apenas 60% dos lugares foram ocupados.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler