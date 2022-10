Saúde: “Ainda não atirámos a toalha ao chão”, afirma a ministra no Parlamento

“Ainda não atirámos a toalha ao chão, nem desistimos de acreditar no conjunto de medidas”, para a reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde (SNS), afirma a ministra da Saúde. Esta quinta-feira, na Comissão Parlamentar de Saúde, Marta Temido reafirmou que o Governo mantém a convicção de conseguir fazer a reestruturação do SNS durante a atual legislatura.

Entre as medidas mais importantes, além do novo Estatuto do SNS, Marta Temido destacou a criação de novas redes de referenciação, de Urgências Metropolitanas e a implementação da referenciação reversa dos doentes menos graves das Urgências hospitalares para os cuidados primários. A ministra está convicta de que estas alterações serão capazes de resolver a atual crise de recursos humanos nas unidades públicas.

Confrontada pela dirigente do Bloco Catarina Martins para a evidência de falhanço das medidas imediatas anunciadas pelo Governo para resolver a crise nas Urgências obstétricas, Marta Temido acrescentou que as negociações com os sindicatos ainda não permitiram um acordo, mas assegura que vai lá chegar. “Falta entendimento quanto à forma”, desde logo para melhorar a remuneração.

Sobre a lista de Urgências obstétricas e blocos de partos abertos e fechados, que Catarina Martins afirmou não passar de “uma lista sem utilidade”, a ministra admitiu que sim, é uma lista, mas cumpre um objetivo: “A lista no site é a visualização do problema.”