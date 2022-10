Mulher encontrada morta em incêndio na Murtosa estaria a praticar ritual de bruxaria

A mulher encontrada morta pelos bombeiros quando combatiam um incêndio num terreno de milho na freguesia da Lagoinha, na Murtosa, poderá ter estado a fazer um ritual de bruxaria. De acordo com a informação prestada ao “Correio da Manhã” pela delegada de saúde que declarou o óbito, a mulher terá sofrido um ataque de epilepsia, acabando por cair na fogueira.

Segundo o mesmo jornal, próximo do corpo estavam santos, fotos e outros objetos usados em rituais de bruxaria. No carro da vítima - que estava estacionado a 200 metros do local da morte - foi ainda encontrada uma bíblia.

A Polícia Judiciária de Aveiro foi chamada ao local, assumindo a investigação. Tal como disse ao Expresso fonte ligada à investigação, as autoridades suspeitam que se tratou de “uma morte acidental. A mulher poderia estar a fazer algo e ter tido um problema de saúde que espoletou sem querer o fogo no local”.