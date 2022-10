Associações pedem que proteção dos animais seja incluída na Constituição. "Se isso não for feito, a lei dos maus-tratos morre"

Incluir de forma "explícita" e "inequívoca" a proteção dos animais na Constituição portuguesa. É isto que se pede numa petição lançada no início desta semana pela Animal, uma organização não-governamental de defesa dos direitos dos animais.

"Pretendemos que na próxima revisão constitucional que for feita, provavelmente ainda durante esta legislatura, seja incluído este termo específico: animais", diz Rita Silva, presidente da organização, explicando que só dessa forma será possível acabar com a confusão jurídica que existe sobre a lei que criminaliza os maus-tratos infligidos a animais de companhia, declarada inconstitucional pela terceira vez no dia 5 de maio, como noticiou o jornal "Público".

"Nos últimos oito anos, três acórdãos questionaram a constitucionalidade da lei. Como a Constituição refere a proteção do ambiente mas não faz referência aos animais, os juízes em causa consideraram que o bem animal não estava contemplado", explica Rita Silva.

Nas situações referidas, a lei foi declarada inconstitucional devido ao princípio que estabelece que só os atentados aos valores protegidos pela Constituição — como o direito à vida, integridade física e moral, liberdade e segurança, entre outros — podem ser punidos com prisão. E, segundo o "Público", não há consenso sobre qual o bem jurídico com expressão constitucional que é violado quando alguém mata ou inflige maus-tratos a animais.

Alguns juristas defendem que está em causa o direito ao meio ambiente, mas outros consideram que se trata da dignidade humana. Da próxima vez que os juízes do Tribunal Constitucional se pronunciarem sobre o assunto — numa declaração que terá necessariamente força obrigatória na lei — poderão vir a abolir a lei.

"Depois de a legitimidade da lei ter sido colocada em dúvida tantas vezes, sentimos que tinha chegado o momento de agir", diz Rita Silva, acrescentando que a revisão constitucional que agora é pedida "permitirá que nenhum outro juiz ou coletivo de juízes tenha dúvidas sobre a lei".

Caso recente: mulher condenada a quatro anos de pena suspensa

O texto da petição, que até ao momento conta com 859 assinaturas, muito longe das 7500 que são necessárias para ser discutida em plenário da Assembleia da República, refere que é "dever manifesto dos humanos respeitarem os animais e promoverem a sua proteção" — dever este que "é cada vez mais reconhecido e prezado, não só na sociedade portuguesa como em todo o mundo, e tem levado governos, parlamentos e municípios de várias regiões do mundo a tomarem (...) medidas legislativas e práticas de proteção dos animais, nomeadamente inserindo a sua proteção explicitamente na Constituição".

Margarida Saldanha, da direção da União Zoófila, que apoia a petição, também chama a atenção para a necessidade de se avançar com a medida. "Deve ser mencionada a defesa e proteção da vida dos animais na Constituição. Se isso não for feito, a lei morre."

No final de junho, foi conhecido o desfecho do caso de uma mulher acusada de 112 crimes de maus-tratos a animais de companhia. Segundo a SIC Notícias, a mulher, residente em Arruda dos Vinhos, foi condenada a quatro anos de pena suspensa pelos crimes cometidos em 2019. Na altura, os animais foram resgatados pelas forças de segurança e ficaram à guarda da União Zoófila. Alguns foram acolhidos por outras associações.

Considerando as sucessivas declarações de inconstitucionalidade da lei e as "dificuldades de levar a tribunal casos de maus-tratos de animais", este desfecho acaba por ser uma exceção, refere Margarida Saldanha, louvando ainda assim a decisão. "Deu-se um pequeno passo."

Associações apontam falta de fiscalização e punição

A lei que criminaliza os maus-tratos infligidos a animais de companhia entrou em vigor em 2014, estando prevista uma pena de prisão até um ano ou uma multa para quem, "sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia". Se esses atos resultarem na morte do animal ou em danos graves e permanentes, pode ser aplicada uma pena de prisão até dois anos. Também o abandono de animais de estimação passou a ser considerado crime a partir de 2014. Até aí, estavam apenas previstas coimas para as várias situações descritas.

No entanto, os autores da petição referem que, embora o Estado português "tenha, na última década, tomado medidas legislativas, estas continuam a mostrar-se ineficazes (...) sobretudo pela falta de ação satisfatória de fiscalização, prevenção e punição".

Rita Silva reforça que "continua a haver dificuldades" em aplicar a lei de 2014 e refere que "todos os dias são recebidas dezenas de denúncias de maus tratos a animais" — sobretudo nestas últimas semanas de calor, registando-se um "aumento" das denúncias de situações em que há "cães acorrentados e expostos ao calor". As autoridades policiais continuam, no entanto, a ser "muito omissas e brandas". "Muitas vezes, não sabem sequer o que lhes compete fazer."

A responsável aponta a inexistência de "normas" e orientações a nortear a atuação das diferentes forças de segurança. "Não há um entendimento." O que resultará, por exemplo, em situações assim: "É feita uma denúncia às autoridades policiais e estas, em vez de irem ao local averiguar e fiscalizar, encaminham a pessoa que fez a queixa para as associações de defesa dos animais."

Margarida Saldanha concorda: "há falta de fiscalização e não é dada formação a quem fiscaliza". A responsável acredita que a solução para estas situações pode estar na revisão constitucional que é pedida na petição. "A inclusão da proteção dos animais na Constituição dará mais peso à lei em vigor. Ficará claro para quem negligenciar animais que isso terá consequências", acredita.

Além da petição pela inclusão da proteção dos animais na Constituição, a Animal prevê realizar ações de sensibilização para o tema dirigidas ao público em geral e, a partir de setembro, organizar sessões de esclarecimento em várias faculdades do país. "É importante para nós chegar à comunidade académica e partilhar informação com futuros legisladores." Também estão previstas ações junto das associações de proteção dos animais, forças de segurança e veterinários municipais.