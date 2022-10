Operação Marquês: Sócrates recusa juíza que ia analisar pedido de escusa de outro juiz. E sim, é outra vez por causa do sorteio

O plano previsto era que o Supremo Tribunal de Justiça apreciasse esta quinta-feira o pedido de escusa do conselheiro Lopes da Mota, que considerou que a sua imparcialidade poderia estar em causa uma vez que teve intervenção no processo Freeport há mais de dez anos e foi até suspenso por 30 dias por, alegadamente, ter pressionado dois colegas a arquivarem as suspeitas contra o então ministro do Ambiente, José Sócrates. Mas o agora ex-primeiro-ministro e arguido no que resta da Operação Marquês entrou com um pedido de recusa do coletivo que iria decidir se os motivos alegados por Lopes da Mota eram suficientemente fortes para pôr em causa a sua imparcialidade.

