E-toupeira: Ministério Público pediu a condenação dos três arguidos (e o ex-assessor do Benfica é um deles)

O julgamento do caso e-toupeira está perto do fim. Esta quarta-feira, no Campus da Justiça, foram realizadas as alegações finais por parte do Ministério Público e da defesa do ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e dos funcionários judiciais José Silva e Júlio Loureiro.

Segundo a acusação do Ministério Público, José Augusto Silva seria corrompido por Gonçalves oferecendo bilhetes para jogos do Benfica a troco de obter informação em segredo de Justiça sobre processos judiciais que envolviam o SLB e os seus rivais.

O Ministério Público pediu agora a condenação dos arguidos. Em causa estão crimes de acesso indevido, corrupção passiva, favorecimento pessoal, peculato ou violação de segredo de justiça.

Ao Expresso, Rui Pedro Pinheiro, advogado de Júlio Loureiro, conta que as três defesas pediram a absolvição dos arguidos. "A prova produzida pelo MP foi zero. Nós é que fomos produzindo prova." E faz uma analogia com o mundo do futebol: "O MP queria tudo neste jogo e perdeu por falta de comparência."

Além da absolvição, a defesa de Paulo Gonçalves pediu a nulidade do processo no âmbito da lei dos metadados.

A leitura da sentença está marcada para o próximo dia 4 de novembro às 14h30, no Campus da Justiça.