Água do mar no Algarve mais quente até ao próximo sábado

A temperatura da água do mar no Algarve vai variar entre os 21 e os 23 graus, situação que irá manter-se até ao próximo sábado. Este aquecimento é provocado, de acordo com o “Correio da Manhã”, pelo vento de levante que provoca as correntes de sueste, acabando por empurrar as águas do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fenómeno “começou há dois dias e irá prolongar-se, pelo menos, até ao dia 16”.

O coordenador dos nadadores-salvadores na Praia de Faro, Vitor Santos, alerta para os cuidados que os banhistas devem ter na hora de ir à água devido às elevadas temperaturas. “Um dos maiores problemas é a temperatura corporal porque se esta for alta e a pessoa for muito rapidamente para dentro de água, poderá haver um choque térmico”.