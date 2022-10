Bombeiros de Sintra mobilizados para dois incêndios, casas ameaçadas em Almargem do Bispo

Os bombeiros voluntários de Sintra foram mobilizados para o combate a dois incêndios no concelho, com o apoio de corporações de outras localidades. Contactada pela Expresso, a Associação de bombeiros sintrense responde que não pode adiantar informação sobre o ponto em que se encontram os trabalhos, porque a equipa está “totalmente mobilizada” para o combate às chamas.

sic notícias

O caso mais grave parece ser o do fogo na localidade de Casal Sequeira, freguesia de Almargem do Bispo e Pêro Pinheiro. Em direto do local, a SIC Notícias ouviu de um dos bombeiros que há já duas habitações a arder. E há outras ameaçadas.

Segundo a página da Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), já foram mobilizados 182 bombeiros para o combate ao fogo em Almargem do Bispo, a que se juntam 52 viaturas e dois meios aéreos.

Além desse, há um outro incêndio no Bairro do Ginjal, na freguesia de Belas, também concelho de Sintra, a merecer cuidados especiais, como os Bombeiros Voluntários do concelho comunicaram na página oficial no Facebook.