A vida suspeita de ‘Carlos’: argentinos puseram-no na lista dos mais perigosos, investigadores suspeitam que lava dinheiro a barão da droga

A carrinha branca apreendida numa garagem de um apartamento de luxo da Avenida da Liberdade, em novembro de 2020, continha várias surpresas: várias malas de viagem carregadas de notas, num total de €12 milhões. A Polícia Judiciária e a Polícia Federal brasileira sabiam que aquele dinheiro pertencia a um dos maiores barões da droga da América latina, o ex-major da Polícia Militar Sérgio de Carvalho, que vivia em Lisboa nesse período e conseguiu escapar aos investigadores por um triz. A organização criminosa de Sérgio introduzia todos os anos 50 toneladas de droga na Europa, sobretudo cocaína. O cabecilha continua até hoje escondido em parte incerta, mas daquela apreensão resultou uma pista interessante.

As autoridades portuguesas receberam, então, uma informação preciosa do Brasil: a carrinha branca que continha o dinheiro estava em nome de ‘Carlos’ (o nome é fictício por razões legais), um português de 60 anos há muito tempo investigado deste e do outro lado do Atlântico. “Sabemos que é um dos braços direitos do major Sérgio de Carvalho. É o homem encarregado de branquear o dinheiro e da emissão de documentos falsos de cartéis”, conta ao Expresso uma fonte judicial. Mas não tem sido fácil para a polícia apanhar o português com provas suficientes para o incriminar. Além disso, ‘Carlos’ move-se com facilidade pelos vários cantos do globo, usando tecnologia com comunicação encriptada difícil de rastrear. “Apesar da idade, é uma pessoa que domina bem as novas tecnologias”, salienta a mesma fonte. Desconhece-se se o português mantém contactos regulares com Sérgio de Carvalho, mas “o major, como bom militar, nunca deixará cair um dos seus homens e este terá sempre o seu apoio”, acrescenta a fonte.