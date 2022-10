Nova Iorque mantém festa de 'réveillon' na Times Square, contra a vontade do principal epidemiologista do Governo dos EUA

A cidade de Nova Iorque prepara-se para avançar nesta noite de fim de ano com a festa de 'revéillon' na Times Square, apesar de haver um número crescente de casos de infeções na cidade com a variante Ómicron e de a medida estar longe de ser consensual junto das autoridades de saúde.

A decisão de avançar com as festas de fim de ano deve-se ao ainda 'mayor' (presidente da câmara) Bill de Blasio, que abandona do cargo a partir da meia-noite do próximo sábado.

A multidão na festa de fim de ano em Nova Iorque ficará restrita a 15 mil pessoas, quando antes da pandemia comportava 60 mil, e com a indicação de todos terem de usar máscara.

Bill de Blasio tem defendido em programas televisivos, como o "Today" da NBC, que é necessário "enviar ao mundo uma mensagem", e que "a cidade de Nova Iorque está aberta", frisando que "é muito importante não desistir” face aos efeitos nefastos da pandemia.

A decisão do 'mayor' de Nova Iorque vai em sentido contrário às de outras cidades norte-americanas que decidiram cancelar os eventos de fim de ano, como é o caso de São Francisco ou de Atlanta.

E também vai contra as indicações de Anthony Fauci, o conselheiro de saúde da Casa Branca, que disse aprovar pequenos encontros na véspera de ano novo, entre pessoas da mesma família e sobretudo já vacinadas contra a covid, mas fez um apelo claro aos norte-americanos no sentido de não comparecerem em grandes eventos com multidões.

"Se têm planos de ir a uma festa de 'réveillon' com 40 a 50 pessoas, com todos a abraçarem-se e a beijarem-se desejando um feliz ano novo, recomendo fortemente que não façam isso este ano”, declarou Fauci, citado pelo jornal "The Guardian".

Mas Bill De Blasio reagiu posteriormente à decisão de não cancelar a festa de fim de ano, declarando que os responsáveis na área de saúde da cidade "acreditam que esta é a maneira correta de o fazer".

Dados divulgados esta quinta-feira dão conta de um recorde de infeções nos últimos dias no estado de Nova Iorque, totalizando mais de 7700 hospitalizados, num número com tendência a crescer.

"À medida que nos aproximamos do Ano Novo, é de vital importância não baixarmos a guarda na nossa luta contra a pandemia", avisou a governadora de Nova York, Kathy Hochul.

Também o homem que se prepara para assumir o cargo de 'mayor' de Nova Iorque, Eric Adams, cancelou a festa de tomada de posse, apesar de manter programada a cerimónia de juramento na Times Square.