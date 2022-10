Passagem de ano com 20 graus e sem chuva: Braga e Aveiro vão ser as cidades mais quentes

O ano despede-se com um cenário que podia ser de primavera: céu limpo ou pouco nublado e temperaturas máximas a rondar os 20 graus em todo o país. Braga e Aveiro vão ser as cidades mais quentes, com 22 graus centígrados, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por outro lado, Bragança e Vila Real vão ser as cidades mais frias, com a máxima a não ultrapassar os 15 e os 13 graus, respetivamente.

A amplitude térmica, no entanto, será significativa, com as temperaturas mínimas a rondar os 10 graus. Por exemplo, Braga pode atingir os 8 graus.

Temperaturas previstas para 31 de dezembro

Aveiro: 12º | 22º

Beja: 7º | 20º

Braga: 8º | 22º

Castelo Branco: 6º | 17º

Coimbra: 10º | 21º

Évora: 7º | 20º

Faro: 11º | 20º

Guarda: 5º | 15º

Leiria: 11º | 20º

Lisboa: 10º | 19º

Portalegre: 9º | 17º

Porto: 10º | 21º

Santarém: 7º | 21º

Setúbal: 9º | 20º

Viana do Castelo: 10º | 20º

Vila Real: 4º | 13º

Viseu: 6º | 18º

O cenário é semelhante no primeiro dia do ano, com as temperaturas também a rondar os 20 graus centígrados de máxima.

De acordo com a previsão meteorológica descritiva disponibilizada esta segunda-feira pelo IPMA, é expectável “céu em geral pouco nublado”, com vento fraco a moderado nas terras altas.

Pode surgir “neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta". Há possibilidade de "formação de geada no interior Norte e Centro”, pode ler-se.