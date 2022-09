“O Estado tem sido incompetente e negligente a lidar com os problemas da saúde mental”

O Presidente da República escreveu um texto esta quinta-feira no Público onde defendeu que a saúde mental devia deixar de ser o "irmão pobre" da saúde em Portugal. E que este é um dos inúmeros desafios a que será preciso responder no ano de 2022. Concorda que a saúde mental tem sido o parente pobre, uma espécie de irmão bastardo da saúde? Tem havido negligência e desvalorização do governo para este tema?

Tem. Acho que o Estado tem responsabilidades até ativas perante a situação da saúde mental no país. Não é só por negligência. Às vezes, na ausência de quadros legais e naquilo que é a sua ação administrativa no dia a dia. A ser ela própria obstaculizante no acesso aos serviços nesta área da saúde mental. E isso é muito mais do que negligência. Isso é uma ação incompetente por parte do Estado. O Estado tem sido incompetente a lidar com os problemas da saúde mental.

A pandemia deixou em carne viva e à superfície o estado frágil da saúde mental em Portugal. As respostas do SNS e do Estado não têm estado à altura das necessidades? É uma incompetência a lidar com uma realidade à vista de todos?

Sim. Tem sido incompetente perante aquilo que hoje, que se calhar uma grande fatia da população considera óbvio que existem problemas que têm de ser resolvidos. Poderíamos até dizer que o Estado tem sido negligente. Mas tem sido, acima de tudo, incompetente a resolver algumas das causas mais sistémicas dos problemas de saúde mental em Portugal. Podemos começar com este atraso todo que tem sido a implementação do Programa Nacional de Saúde Mental. Nunca foi prioridade até à existência do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ao ponto de quase não haver execução daquilo que estava durante 20 anos no Plano Nacional de Saúde Mental. E acho que isso é tão arrasador do ponto de vista da inação do Estado, que vai para além da negligência. O Estado às vezes atua de uma forma impeditiva para o acesso.

Dê-me um exemplo…

Com a falta de recursos que existem como é que o Estado impede, por atos administrativos e jurídicos, que psicólogos que estejam a dar consultas num Centro Hospitalar. Quando pedem a mobilidade para trabalhar para um Centro de Saúde, e mesmo quando a mobilidade é autorizada, é-lhes negada a possibilidade de darem consultas num Centro de Saúde, com base numa interpretação sobre aquilo que é necessário para que um psicólogo possa dar consultas num Centro de Saúde.

Considera que muitos portugueses que sofreram de problemas de saúde mental nestes últimos anos têm sido deixados ao Deus-dará pelo SNS?

Certamente que isso tem acontecido. Não sabemos em que dimensão isso tem acontecido. Ou seja, não sabemos quantos portugueses precisaram e não conseguiram aceder aos serviços prestados por psicólogos e outros profissionais da área da Saúde Mental, através do SNS.

As contas ainda estão por ser feitas quanto aos impactos da pandemia na Saúde Mental

Claramente. É mais ou menos consensual que, por muitos estudos que já tenham saído e vão sendo noticiados sobre os grandes impactos na saúde mental da maioria da população, durante este tempo todo de pandemia, aquilo que se sabe é que garantidamente por aquilo que é inerente ao nosso funcionamento e processos mentais, há ainda impactos que só vamos perceber passado algum tempo dos acontecimentos já terem ocorrido. E se nós ainda estamos em pandemia, temos sempre fatores que estão a causar novas situações e, portanto, a termos com isso um acréscimo permanentemente de problemas a juntar-se à fila que já temos hoje. Portanto, as contas não podem ser feitas já, por muito que se possam ir fazendo várias contas. Sabemos hoje em dia que há muita gente que necessita de apoio e também sabemos que já antes da pandemia não havia recursos instalados para aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar do seu bolso esse apoio. Isso é certo e garantido. Qual a dimensão disso? Não sei.

Falou da incompetência do Governo. Ao longo deste ano e meio o seu executivo tem estado sob especial pressão, desde António Costa à ministra da Saúde, Marta Temido… Quem tem sido mais incompetente?

O Governo tem responsabilidades repartidas por várias pessoas. Claro que ao nível do Ministério da Saúde há responsabilidade. Assim como há méritos, há responsabilidade. E a responsabilidade sobre aquilo que nos últimos anos não aconteceu. Ou aconteceu mal recai necessariamente sob quem está a governar. E julgo que há responsabilidades repartidas. Se é verdade que há responsabilidades políticas ao nível da equipa do Ministério da Saúde sobre o que foi e não foi feito, também há responsabilidades ao nível mais elevado, como do primeiro-ministro. Já para não falar ao nível do Ministério das Finanças. Por isso é que o mais correto é falar ao nível do Governo. Porque imagino que o governo deva ser minimamente solidário e articulado entre si. Porque o que acontece é que quando falamos com a tutela ouvimos que há limitações ao nível do Ministério das Finanças. É uma história antiga. Como nós não negociamos nada com o Ministério das Finanças, eu às vezes interrogo-me: “Bom, se a responsabilidade está sempre no Ministério das Finanças, se calhar mais vale que esse ministério assuma uma espécie de superpasta e isso dispensa uma quantidade de ministros que, enfim, não vale a pena existirem se não têm capacidade de decisão na gestão das suas prioridades". Não consigo entender, por exemplo, como é que possam ser invocados argumentos financeiros para a não-contratação de psicólogos mas não são invocados argumentos financeiros para a contratação de outros técnicos ou profissionais. Será que é mesmo assim? E mesmo quando falo com grupos parlamentares, por vezes lá vem o argumento: “Pois, mas isso dos psicólogos, do ponto de vista do investimento para o SNS terá retorno?” Pelos vistos esta questão por vezes toca noutras. Terá a ver com a sensibilidade de cada um dos deputados ou senhor governantes…

E tem havido pouca sensibilidade para o assunto?

Tem. Embora também seja verdade que agora existe muito mais. Mas, por outro lado, também ainda existem coisas que são incompreensíveis. E aberrantes.

Nunca antes a expressão fadiga pandémica fez tanto sentido. Passaram quase dois anos e estamos a regressar a medidas restritivas entre as festas e o início do ano. Quais são os atuais grandes desafios para a saúde mental dos portugueses?

Neste momento, o grande desafio continua a ser garantir o acesso ao cuidados de saúde nesta área. Ou seja, criando-se mais condições para que por um lado não existam obstáculos, que seja uma coisa fácil. Se alguém precisar de ter uma consulta com um profissional desta área, conseguir em pouco tempo ter essa consulta através do SNS. Porque as condições económicas da maioria dos portugueses não permitem que seja de outra maneira. Claro que há muitos portugueses que recorrem a psicólogos sem ser por aí.

Ainda hoje é visto como um luxo o recurso a um psicólogo e não como um serviço de saúde comum, entre tantas áreas disponíveis no SNS?

Acho que já é visto como não sendo um luxo, mas na prática, as dificuldades de acesso são tão grandes que se torna claramente uma coisa rara…

E de privilegiados.

Exato. Torna-se uma coisa rara e de privilegiados.

Esta altura costuma sempre ser muito ingrata e particularmente triste para quem não tem família próxima ou não se dá bem com ela. A rede de amigos fica mais indisponível porque está com as respetivas famílias. E este Natal, com a pandemia, o isolamento e o sentimento de solidão podem ser mais fortes, podem ter mais impacto. Que conselhos essenciais para este Natal nada normal?

São conselhos básicos. Não estamos sozinhos nisto. E é bom termos consciência que esta situação é partilhada infelizmente por muito gente. Que esse contacto com o que estamos a sentir, algo desconfortável, por estarmos mais tristes, mais inquietos, ansiosos, preocupados com o futuro inclusivamente, irritados por não estarmos a fazer o que gostaríamos de estar a fazer. Uma frustração, no fundo. Aceitarmos que seria até estranho se não sentíssemos isso. Por muito que a pandemia já vá longa, a verdade é que é sempre difícil haver situações de pessoas que testaram ontem, hoje ou testarão amanhã positivo e que, por isso, não vão poder estar com os seus familiares. Ou pessoas que têm os seus familiares que faleceram neste quadro mais relacionado com a pandemia. É natural que isto cause este tipo de sentimentos. E há que aceitar que acabam por ser caracterizados mesmo por isto. Pensarmos que não é justo ou que não devia ser assim. Ou porquê a mim? São pensamentos que não ajudam tanto a que nos possamos adaptar e a reduzir o sofrimento que é natural que estejamos a sentir neste momento. Assim, é importante reconhecer e aceitar o que estamos a sentir e que é natural nesta altura.

E que poderá ser passageiro.

Claro que, felizmente, a maior parte destas sensações serão passageiras, o que não significa que o sofrimento não possa perdurar mais algum tempo. Se começar a afetar muito a forma como nos relacionamos com os outros, na forma como desempenhamos as nossas atividades no trabalho, se começarmos a não dormir tão bem, serão sinais de alerta que nos devem despertar para a possível importância de procurarmos algum apoio que nos ajude a ultrapassar aquilo que infelizmente não estamos a conseguir ultrapassar sozinhos. E isso não faz de nós pessoas mais fracas. Não é demais referir que a coragem não é não ter medo, é sermos capazes de lidar com esse medo e de viver com ele. Pelo que nestas situações não há fraqueza nenhuma associada. Nada que nos reduza na imagem que possamos ter de nós próprios, pelo facto de sofrermos psicologicamente com o que seja. Até porque podemos, [se esse problema não for valorizado] desenvolver um problema de saúde mental.

Assumirmos as nossas fragilidades pode ser um sinal de força e de resolução de problemas…

Assumirmos as nossas vulnerabilidades e problemas é um sinal de coragem, e de que estamos num caminho para mais bem estar e saúde mental no futuro. Faz parte do caminho.

Como se sabe a pandemia tem afetado negativamente a saúde mental de profissionais de saúde, especialmente os que trabalham na linha de frente pois lidam diariamente com a vida e a morte, o medo de se infetarem e infetarem os outros ou a alta sobrecarga de trabalho. São sobretudo os que estão a tratar doentes com COVID19 que apresentam ansiedade moderada a grave e níveis de burnout (exaustão física e emocional) mais elevados. Aprendeu-se com o que aconteceu no primeiro ano de pandemia?

Aprendeu-se. E passou a haver mais respostas preparadas para apoiar estes profissionais, do que as que existiam. Portanto, é um sinal de aprendizagem. Outra coisa é ignorarmos que isto continua afetar muito os profissionais de saúde nessa linha da frente. E não são só os profissionais de saúde. Estou a lembrar-me dos que trabalham nas instituições de acolhimento, sejam de crianças e jovens ou de mais idosos. E que foi mesmo muito, muito desgastante.

E estas pessoas estão a enfrentar mais um período desafiante que deverá piorar em janeiro, após as festas.

Sim, já está a ser bastante mais desafiante. E é um prolongamento de algo que se anda a acumular. Se o Presidente da República falava no facto de estarmos a descompensar. E, de facto, essa descompensação, exaustão, vai fazendo com que tenhamos mais dificuldade ainda a lidar com certo tipo de emoções e sensações durante muito tempo. E quem está na linha da frente e tem que lidar com isso de uma forma muito intensiva, porque está a lidar com o sofrimento dos outros. E é muito difícil, e pouco saudável também, que esse sofrimento dos outros não nos toque. Claro que há formas diferentes de nós podermos vivenciar o sofrimento dos outros. O sofrimento dos outros não é o nosso sofrimento, e isso é uma distinção importante. Mas com o desgaste também temos mais dificuldade em fazê-lo. Se bem que a empatia é algo muito relevante no trabalho que essas pessoas desenvolvem enquanto cuidadores. Também é verdade que empatia não é sofrer o mesmo que quem está a sofrer e a precisar dos nossos cuidados e apoio sofre.

Os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas da comunidade LGBTQIA+ deverão ser também consideráveis, dado que além do mais sofrem ainda preconceito e discriminação nos mais diversos contextos? E há respostas diferenciadas suficientes para este grupo?

Sim. Há um impacto acrescido. Para começar esse próprio estigma que por vezes impera sobre esta comunidade é uma agravante e é um problema em si. Tem impacto psicológico por si só. Causa sofrimento. Que fique claro: o estigma causa-nos sofrimento. Depois, nós precisamos claramente de naturalizar aquilo que são as identidades e orientações sexuais. Estamos a falar de coisas que são naturais. E não o fazer tem um custo muito elevado para as pessoas que acabam por sofrer estes impactos. Não é um faz de conta. Não é uma esquisitice. São necessárias mais e melhores respostas. É claramente um trabalho inacabado. E os profissionais de saúde são seres humanos sujeitos a crenças e enviesamentos, e se não fizerem a devida reflexão e consciência…

E formação adequada e esclarecida…

Sim, que é um dos instrumentos para essa reflexão e consciência. Repare que estamos a falar de uma ética e deontologia que obriga a isso. Mas que nem sempre está presente pelo trabalho de reflexão e treino que é exigido para que se tenha a devida consciência sobre os cuidados a ter, observar a influência que possa estar a existir das nossas próprias crenças na atividade que estamos a ter. Mas tem havido um investimento exponencial nos últimos anos de forma a disponibilizar vários instrumentos. Um deles é o formativo, especificamente sobre o trabalho dos psicólogos com estas comunidades. Em pouco menos de dois anos, perto de 3 mil profissionais fizeram formação especificamente sobre esta comunidade. Para uma atualização permanente das suas competências, garantindo sempre a excelência do trabalho.

A propósito trago um assunto que voltou a ser notícia: o facto de ainda haver psicólogos, líderes religiosos e conselheiros que em Portugal submetem às escondidas jovens LGBTQIA+ a ditas ‘terapias de conversão’. A criminalização destas práticas ainda está a ser discutida. Tem conhecimento de casos destes na área da psicologia?

Ainda bem que me faz essa pergunta. Há duas coisas diferentes a dizer sobre isso: eu enquanto bastonário o conhecimento concreto que tenho é apenas das situações que estão no domínio público. E refiro-me àquelas em que terão existido imagens captadas. Depois tenho conhecimento por interpostas pessoas que me dizem “sei de situações em que isto aconteceu.”

Com psicólogos?

Com um psicólogo referido. Mas não tenho conhecimento de um volume significativo, em que estejamos a falar de uma prática minimamente generalizada. Felizmente não tenho conhecimento. O que me faz pensar que estamos a falar de casos isolados. Todos os casos concretos que chegaram à Ordem dos Psicólogos foram remetidos ao órgão competente para uma ação disciplinar. A Ordem tem, aliás, posições muito claras sobre isto. Podemos até achar que é um volume de situações maior, porque temos um acesso repetido a essa informação…

Mas o facto de haver um, dois ou três casos de psicólogos que têm usado a sua profissão para provocar sofrimento com esta dita ‘terapia de conversão’, já é suficientemente grave, não é?

Bastava um. Não só no impacto para a profissão, mas particularmente e, antes disso, no impacto para aquelas pessoas a quem tenha sido feita essa intervenção. É inadmissível e é altamente censurável do ponto de vista ético, deontológico e disciplinar sempre que isso se verifica. Basta uma situação para ser grave.

Mudemos de assunto. E quanto às escolas?

O problema maior das escolas não é a falta de psicólogos, mas sim a falta de psicólogos nos Centros de Saúde. É que os psicólogos nas escolas estão a fazer o trabalho que devia ser feito no Centro de Saúde e não fazem o deles.

Falou em tempos da importância de se dar mais atenção à saúde mental dos presidiários? Que medidas desejáveis?

Uma cobertura melhor do que aquela que existe. Porque existem poucos psicólogos a dar apoio no serviço prisional. Mas essencialmente era preciso continuar um trabalho que já começou na melhoria das condições desses mesmos profissionais. Porque ao terem que ser tão especializados para fazer um trabalho tão exigente como o de um serviço prisional... Se forem profissionais muito precários, saem logo que encontrem uma coisa melhor. Tem de se continuar a reforçar o número de profissionais e a melhorar as condições que permitem que se mantenham a trabalhar nesses contextos. Para se conseguirem os resultados desejados, como reduzir aspetos relacionados com a reincidência de crimes ou melhor a reinserção.

Uma novidade é o facto dos polícias terem que passar a fazer testes de personalidade obrigatórios no recrutamento. Para se fazer um melhor diagnóstico e melhor filtragem do estado da sua saúde mental para o desempenho de uma profissão tão exigente e que envolve tanta responsabilidade. Uma medida que tardava?

É, de facto, importante que todas as forças de segurança, sejam a PSP, GNR ou seguranças privados, tenham obrigatoriamente avaliação psicológica para poderem ter carteira profissional e poderem renová-la. E isso já acontece em muitos procedimentos concursais de avaliação psigológica para para a administração pública. Seria estranho que, para profissões de risco e que lidam com a segurança dos cidadãos, em que o Estado deposita nessas forças um poder de exercício de violência, não se fizesse uma avaliação psicológica o mais rigorosa possível. Estamos certamente a falar de redução de risco.

Vários casos de crime e abuso de poder que se tornaram públicos por parte de agentes de segurança poderiam ter sido evitados se tivesse sido diagnosticado antes uma fragilidade na saúde mental de alguns?

Estou a especular. Depende das situações. Em teoria, fazer-se a avaliação psicológica e uma monitorização e acompanhamento efetivo desses profissionais na sua atividade certamente reduzirá o risco de situações como aquelas que descreve. Não é uma garantia absoluta. Mas é uma boa medida para todas as forças de segurança.