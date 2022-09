Natal com mais festas: venda de sonhos e filhós triplicou em alguns supermercados

As compras dos portugueses para as festas de Natal deste ano estão a ir muito além das do ano passado e, em alguns casos, a aproximarem-se da realidade pré-pandemia. Há supermercados onde a venda de sonhos, filhós e coscorões triplicou em relação ao Natal passado, registando-se também subidas na procura de bebidas, cabrito, bacalhau, polvo e marisco.

