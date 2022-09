Donos de discotecas pedem para abrir na noite da passagem de ano e admitem processar o Estado: “Estamos a ser tratados como marginais”

Esta é a última noite completa em que as discotecas podem funcionar, de acordo com as novas restrições que impõem o seu fecho a partir das 0h do dia 24 de dezembro. A Associação de Discotecas Nacional (ADN) está a insistir junto do Governo para a possibilidade de os estabelecimentos abrirem na noite do 'revéillon', para a qual já tinham investido na contratação de artistas e em 'stocks'. A ADN alega ainda que os espaços são seguros porque todos os clientes têm de entrar com teste negativo, além desta situação ser "discriminatória" em relação a festas idênticas autorizadas em espaços que "levam três a quatro vezes mais pessoas".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler