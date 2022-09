Autotestes vão ser válidos para entrar em hotéis e restaurantes no Natal e Ano Novo

Mesmo antes da publicação oficial das novas regras, o site do Serviço Nacional de Saúde emitiu uma comunicação informando que, até ao dia 2 de janeiro, a realização de autotestes, feitos no local mediante supervisão, é válida para acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local e a eventos, com exceção de celebrações religiosas.

Os autotestes serão assim válidos nos dias 24, 25, 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro para acesso a restaurantes, hotéis e alojamentos, além de estabelecimentos de jogos ou onde estejam autorizados eventos neste período festivo.

Para a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), trata-se da "melhor solução", evitando que os clientes tenham de fazer testes PCR ou de antigénio em farmácias, e tendo em conta a falta de disponibilidade que atualmente existe.

"O alargamento aos autotestes facilita o acesso face à exigência inicial, em que se permitia apenas teste RT-PCR ou de antigénio", destaca a AHRESP no seu último boletim.

Mas a AHRESP também sublinha que solicitou ao Governo que o fosse suficiente o certificado digital comprovando que as pessoas estavam vacinadas ou imunizadas contra a covid para acederem aos estabelecimentos nos dias das restrições.