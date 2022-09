Centro Comercial do El Corte Inglés da Boavista não terá estacionamento. “É uma pequena boa notícia”, diz vereador do BE

Quatro dias após o Movimento por um Jardim Ferroviário da Boavista ter entregue uma Carta Aberta à Câmara do Porto a pedir que a decisão final sobre o novo empreendimento imobiliário e comercial do El Corte Inglés seja alvo de consulta pública à população, Sérgio Aires levou a reunião de executivo municipal uma recomendação em “defesa da transparência e participação no projeto de loteamento” dos terrenos da discórdia da antiga estação da Boavista.

