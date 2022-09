Pedofilia na Igreja: Bispos espanhóis recusaram investigação, El País descobre 602 casos, 1 237 vítimas e 251 abusadores

Em três anos de investigação aos casos de abusos praticados por membros da Igreja católica em Espanha, o jornal El País recolheu 602 denúncias, que envolveram 251 clérigos e um total de 1237 vítimas. A notícia faz manchete este domingo da edição do jornal e mostra como as autoridades religiosas espanholas têm desvalorizado o assunto e agido mesmo à revelia das indicações da Santa Sé, que tem lançado repetidos apelos à transparência e à reparação de todas as vítimas dos abusos cometidos pela Igreja ao longo das últimas décadas. O Papa Francisco foi informado e agiu de imediato, ordenando uma investigação canónica e judicial.

A Conferência Episcopal Espanhola recusou até agora divulgar o número de denúncias recebidos, limitando-se a dizer que são "muito poucas". Os bispos espanhóis recusaram-se sempre a abrir uma averiguação geral aos abusos cometidos (à semelhança do que sucedeu em vários países, incluindo Portugal) e a única informação oficial fornecida ao El País sobre o assunto veio diretamente do Vaticano. Segundo a Congregação para a Doutrina da Fé, "desde 2001 foram recebidos 220 casos vindos de Espanha" - um número que, em apenas três anos, fez com que esta investigação jornalística multiplicasse os números de casos face às duas décadas de 'trabalho' das autoridades da Igreja.

A investigação do El País permitiu recolher casos de abusos praticados contra menores num longo período de tempo que vai desde 1943 a 2018. Envolve sobretudo institutos e escolas católicas, muitas delas sem dependência direta da autoridade de um bispo. O maior número de denúncias citou-se nas décadas de 60 e 70 e foi entre antigos alunos dos Maristas e dos Jesuítas que surgiram a maioria das queixas.

A investigação do El País obrigou a Igreja espanhola a abrir um inquérito sem precedentes, que envolve 251 membros do clero, alguns seculares de instituições religiosas. A acusação de que são alvo - abusos de menores - baseia-se totalmente nas informações recolhidas pelos jornalistas e que resultaram num documento de 385 páginas, entregue diretamente ao Papa Francisco.

Os responsáveis do El País aproveitaram o encontro de Francisco com os jornalistas, no passado dia 2 e durante a visita episcopal à Grécia, para entregar o dossiê a um dos assistentes do Papa. A partir daí Francisco "agiu rápido", diz o jornal. Na semana seguinte, o assunto foi entregue à Congregação para a Doutrina da Fé, entidade que é responsável pela investigação global à pedofilia na Igreja e que agora é comandada pelo jesuita espanhol Luis Ladaria. Na mesma altura, o El País entregou, também, o mesmo dossiê ao presidente da Conferência Episcopal Espanhola, o cardeal Juan José Omella, que é também arcebispo de Barcelona.

O presidente da CEE seguiu as diretivas do Vaticano e entregou o processo junto do tribunal eclesiástico de Barcelona. Não há registo ainda de comunicação às autoridades judiciais civis, mas o El País avança que o caso poderá ramificar-se por várias comarcas judiciais de forma automática, como prevê o direito canónico, já que as denúncias atingem 31 ordens religiosas em 31 dioceses de Espanha.