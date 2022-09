PSP aumenta a vigilância nas zonas residenciais durante o Natal e ano novo

A PSP vai intensificar a vigilância nas zonas residenciais das grandes cidades durante o Natal e Ano Novo.

No período de férias que se avizinha, a polícia alerta para que durante os períodos de ausência da residência, "mesmo que por curtos períodos de tempo", as famílias devem garantir que portas e janelas ficam bem trancadas, devendo evitar publicitar as ausências mais prolongadas, nomeadamente através das redes sociais.

Para ativar esta vigilância a residências particulares, os interessados deverão apresentar esse pedido na esquadra da área de residência.

A Polícia recorda que atendendo ao estado de calamidade em que o país se encontra, e à semelhança do que aconteceu no ano passado, "devem ser evitadas aglomerações, especialmente em espaços fechados".

O alerta da PSP é dirigido também às compras de Natal, com o crescente recurso a métodos de compras alternativos, nomeadamente através da internet e aplicações, e o consequente pagamento através de plataformas informáticas. O fenómeno "contribuiu para o aumento das denúncias de burlas nas comunicações".

Assim, acrescenta a PSP, os pagamentos com recursos a métodos informáticos devem ser acompanhados de "cuidados simples" para evitar que os compradores sejam alvos de burlas:

Necessidade de os cidadãos compreenderem bem o funcionamento do método de pagamento antes de concretizarem qualquer compra;

Não aceitar auxílio na concretização do pagamento por parte de desconhecidos ou pessoas que não sejam da sua inteira confiança, suspeitando de abordagens/vendas não solicitadas;

Seguir as instruções de utilização das próprias plataformas e, em caso de dúvida na utilização da aplicação, recorrerem aos serviços técnicos do prestador do serviço (número de apoio) ou à PSP.

Outro alerta para este Natal vai para as viagens de carro. A PSP diz estar especialmente atenta à "velocidade excessiva, uso do telemóvel durante a condução, não uso de cinto de segurança e sistemas de retenção e condução sob o efeito ao álcool e substâncias psicotrópicas".

Na semana que antecede o Natal, o aumento da fiscalização verificar-se-á, não só nos grandes centros urbanos — associado ao grande afluxo de pessoas e viaturas nas imediações das áreas comerciais — mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, "relacionados com as tradicionais deslocações para reunião familiar".

Face ao previsível aumento do número de passageiros nos aeroportos, a fiscalização também será intensificada.

Desde 1 de dezembro e até este domingo, dia 19, a PSP fiscalizou cerca de 3.500 voos, tendo sido controlados mais de 341.500 passageiros e levantados 720 autos de contraordenação às pessoas sem teste e às companhias aéreas que as transportaram.