Fuga para a derrota. De Pedro Caldeira a João Rendeiro

A Forest Manor Boutique Guest House, um luxuoso empreendimento turístico a 15 quilómetros de Durban, na África do Sul, já entrou para a história das grandes falcatruas nacionais. Foi ali que, às primeiras horas da manhã de sábado 11 de dezembro, o fugitivo João Rendeiro acabou detido pela polícia sul-africana, no cumprimento de um mandado de captura internacional emitido pela Polícia Judiciária. A PJ estava há muito no encalço do ex-banqueiro, que, apesar de todas as medidas para evitar a descoberta do seu paradeiro, com recurso a sofisticada tecnologia de encriptação, não conseguiu despistar as autoridades. Ainda de pijama e surpreendido com o aparato policial que pôs fim ao merecido repouso da consciência, Rendeiro rendeu-se sem resistir. O povo aplaudiu. A detenção de um rico e poderoso, mesmo que caído em desgraça, proporciona o prazer coletivo de se desmentir o poeta nacional que via os maus sempre a nadar em mar de contentamentos.

Nestas histórias de desfalques, fugas e capturas internacionais, Pedro Caldeira (na foto), a estrela maior da Bolsa portuguesa nos anos 80, um Gordon Gekko lusitano capaz de, só com o poder do penteado, multiplicar milhões, é um ilustre antecessor de Rendeiro. Acusado de desviar milhões de contos pertencentes aos clientes que tinha na sua invejável carteira, Pedro Caldeira fugiu do país em julho de 1992, pouco tempo antes de a sociedade de corretagem a que presidia ter sido suspensa na Bolsa de Lisboa. Enquanto Rendeiro fugiu sozinho (com três condenações às costas, diga-se), tendo deixado para trás a ex-mulher e um número incerto de cãezinhos, Caldeira levou a família toda consigo e, durante nove meses, ninguém soube onde parava. A exemplo do antigo presidente do BPP, também deu uma entrevista à comunicação social enquanto fugitivo, ao jornal “O Independente”, em que contrariava a acusação de que teria fugido com 2 milhões de contos (10 milhões de euros), afirmando que só tinha dinheiro para sobreviver seis meses (quem disse que a vida de foragido era fácil?).