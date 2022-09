Falta reciclar 80% dos resíduos de equipamentos e isso põe em causa a saúde pública e o ambiente

Num país onde as taxas de reciclagem estão, em geral, aquém das metas comunitárias, a fileira dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) — como televisões, frigoríficos, computadores, etc. — é considerada das mais “vergonhosas” por várias fontes ligadas ao sector. Dados do sistema integrado de gestão destes resíduos (SIGREEE) indicam que as entidades gestoras apenas executaram a recolha e tratamento de 27 mil toneladas (em 138 mil toneladas de meta), o que equivale a 20%, em média, face ao objetivo para 2020. Ou seja, um valor inferior ao registado em 2019, que apontava então para 32 mil toneladas (cerca de um terço do objetivo). Estes valores estão longe da meta comunitária dos 65%, com graves prejuízos ambientais e económicos.

Há anos que a ZERO alerta para o “colapso” do sistema de gestão desta fileira de resíduos, que deixa sem controlo substâncias perigosas para a saúde e o ambiente, como mercúrio, chumbo, plásticos com retardadores de chama ou gases fluorados, com elevado potencial de gases de efeito de estufa, entre outros.