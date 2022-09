“Somos o resultado de uma linha aleatória de sucessos.” Grande entrevista a Francisco Lacerda, o português que ajuda a decidir os Nobel

Chegou de fato e laço, com uma pesada mochila às costas, de onde tirou uma potente máquina fotográfica, cuja lente apontou sem hesitação para os arcaicos equipamentos expostos em vitrinas num corredor da Universidade de Lisboa. Francisco Lacerda — até agosto o diretor do Departamento de Fonética da Universidade de Estocolmo — trocou um Instituto Superior Técnico, a ferver no pré-25 de Abril, pela Faculdade de Letras, para onde voltou recentemente para celebrar o legado de Armando Lacerda, outro apaixonado pelo estudo da fala humana. Partilham o apelido e a área de estudo. Apenas. Durante horas conversou sobre os segredos da linguagem, um mundo que descobriu ao entrar numa câmara sem eco.

Quando chegou, para onde olhou primeiro foi para os equipamentos. É a máquina o que mais lhe interessa?

Foi o meu ponto de contacto com a Fonética. Cheguei em novembro de 1973, na altura das greves, antes da Revolução. O Técnico estava quase fechado, havia polícia, controlo de identidades e não havia aulas. Eu estava no último ano, não tinha atividade política e, embora estivesse na Associação de Estudantes, não era ativo como o Mariano Gago, que, com o António Guterres, estavam um ano à minha frente.

