João Rendeiro: a vida de luxo do fugitivo que não gostava de dar gorjetas (a reportagem do Expresso na África do Sul)

Nicole não se esquece de uma cara. E esta é-lhe “familiar”. “Durante um mês veio cá com bastante frequência. Sentava-se sempre na mesma mesa e pedia invariavelmente o mesmo: camarões e peixe. Se perguntávamos se estava tudo bem, levantava o polegar a dizer que sim e não dava muita conversa”, conta a chefe de sala do Cilantros, um restaurante trendy especializado em peixe que serve iguarias africanas com uma “sensibilidade europeia”.

Na África do Sul, os clientes são convidados a deixar uma gorjeta na altura de pagar a conta. Este cliente em particular, condenado a dez anos de prisão e que se apropriou de €13 milhões do banco que fundou e afundou, “não era um grande tipper, não”. “Aliás”, precisa Nicole, “nem dava gorjetas nenhumas”.