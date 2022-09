Imigrantes. Cresceram em número, filhos, contribuições, educação, mas não subiram na vida

Apesar da subida do número de residentes de nacionalidade estrangeira em 2020, Portugal continua longe de ser um país de imigração, assumindo o 18º lugar entre os 27 países do espaço europeu. No ano passado os moradores estrangeiros representavam apenas 6,4% da população nacional e 5,7% em 2019. Mesmo contabilizando todos os cidadãos nascidos fora de Portugal, a percentagem não ultrapassa os 11%. Só a República Checa, Finlândia, Lituânia, Croácia, Hungria, Bulgária, Eslováquia, Polónia e Roménia contabilizam menos imigrantes. No extremo oposto encontra-se o Luxemburgo com 47,4% de estrangeiros no total de residentes.

