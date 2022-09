Dinamarca aluga 300 celas no Kosovo para se livrar de reclusos estrangeiros

A Dinamarca vai alugar 300 celas em prisões do Kosovo para contornar a sobrelotação das cadeias, transferindo reclusos estrangeiros de países fora do espaço Schengen que serão deportados depois de cumprirem a sentença.

O governo de Copenhaga vai pagar 210 milhões de euros durante a próxima década ao Kosovo, que com esse dinheiro irá melhorar o sistema prisional naquele país dos Balcãs.

Os reclusos estrangeiros, que Copenhaga garante não serem de alto risco, vão cumprir a pena numa prisão da cidade de Gjilan, a 50 quilómetros a sudeste da capital, Pristina.

Os últimos dados oficiais apontam para um excesso de mil presos até 2025 na Dinamarca, e para conflitos internos entre gangues no interior das cadeias muito devido a essa sobrelotação, bem como para o maior número de condenados desde a década de 50.

A transferência de reclusos, que deverá começar na próxima semana, teve o apoio de partidos de esquerda, direita e extrema-direita.

Uma pesquisa realizada na Dinamarca revela que as instituições prisionais do Kosovo “têm a melhor infraestrutura da região balcânica”.

Mas um relatório de 2020 do Departamento de Estado dos EUA apontou para vários problemas nas prisões do Kosovo, destacando a violência entre prisioneiros, corrupção entre os guardas, explosão das ideias políticas e religiosas extremistas ou falta de médicos.

O diário dinamarquês Politiken apelidou a negociação de “bizarra”. Já procurador-geral do país, Kristian Braad, disse estar “muito preocupado com a ideia", justificando que o país estaria a seguir por um caminho que “não podemos controlar". E concluiu que os prisioneiros a serem transferidos não consigam obter o acesso ao que têm direito, “do ponto de vista dos direitos humanos". Mas o governo segura que os reclusos terão o mesmo tratamento que em celas dinamarquesas.

O Kosovo, um dos países mais pobres da Europa, tem 1.642 presos em 11 prisões e centros de detenção que podem, juntos, abrigar cerca de 2,4 mil presos. Dessas vagas, 400 ainda estão livres.

Um diretor dinamarquês administrará as novas instalações, acompanhado por um albanês e outros funcionários locais. Fatmira Haliti, do Centro de Reabilitação de Kosovo para Vítimas de Tortura, uma organização sem fins lucrativos que monitora o sistema, afirmou que “apesar das melhorias do sistema e de algumas novas instalações nos últimos anos, o serviço prisional do Kosovo deixa muito a desejar e dificilmente pode ser comparado aos da Dinamarca.”

Em 2009, a Bélgica alugou 500 celas na Holanda, para aliviar a pressão sobre o sistema carcerário do país. Na época, graças a uma queda nos índices de criminalidade, os holandeses tinham cerca de 2 mil vagas, que consumiam recursos públicos.

O governo belga pagou 30 milhões de euros para mandar os reclusos por três anos para o outro lado da fronteira. Em 2015, a Noruega pagou à Holanda 25 milhões de euros por ano pelo aluguer da prisão de Norgerhaven, para onde enviou 242 presos.