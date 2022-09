Censos 2021. Portugal está a envelhecer cada vez mais rápido, sem imigrantes o país entra em “suicídio demográfico”

Já se sabia que Portugal é um país envelhecido, mas os dados do Censos divulgados esta semana revelaram um cenário ainda mais negro do que se esperava. Quase um quarto da população (23,4%) tem mais de 65 anos, a terceira maior percentagem a nível mundial, só atrás do Japão (28,4%) e praticamente a par de Itália (23,5%). Por cada cem jovens, há agora 182 idosos, um valor que superou todas as previsões e que mostra um ritmo de envelhecimento cada vez mais acelerado.

O valor do índice de envelhecimento surpreendeu até os investigadores, uma vez que as estimativas de 2020 apontavam para 167 idosos por cada 100 jovens e não se esperava que o salto fosse tão grande. “Mostra que a tendência é ainda mais forte e mais rápida do que se pensava”, diz Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora na Universidade Nova de Lisboa.