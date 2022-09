Um ano e meio depois ainda não foi instalado “botão de pânico” nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa

Já se passou quase um ano e meio desde que o regulamento do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa passou a exigir “botões de pânico” nas salas desta infraestrutura. No entanto, de acordo com o “Jornal de Notícias”, a medida ainda não saiu do papel.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) diz que a pandemia e a “necessidade de cumprir com todos os procedimentos legais exigidos” provocaram os atrasos. O SEF refere que a implementação do “sistema de chamada de emergência” está entre os projetos de diversas especialidades, como é o caso de arquitetura e de construção civil.

“A empresa contratada, após várias revisões e correções aos projetos apresentados, entregou no passado mês de novembro as versões finais dos projetos, os quais foram, de imediato, remetidos à concessionária do aeroporto, para análise e pronúncia”, referiu fonte do SEF. O organismo não esclarece se o mecanismo vai ser instalado noutros centros.