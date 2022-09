Agressões a imigrantes: IGAI levou um ano a sancionar militares da GNR, maioria suspensa 90 dias

António Costa não viu as imagens das agressões de militares da GNR a trabalhadores imigrantes de Odemira, mas quando leu não teve dúvidas de que “comportamentos daquela natureza são inaceitáveis” e felicitou a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) por já ter atuado, “uma vez que parte desses agentes já foram punidos e um deles expulso da GNR”, garantiu. O que não se sabia era que a IGAI ainda não se pronunciou sobre este último caso — o que tinha era desencadeado sanções por causa de um outro, anterior a este e já julgado, também de violência contra hindustânicos em Odemira (em que três dos militares agora envolvidos neste novo caso já tinham sido condenados).

O primeiro processo teve sentença na justiça em julho de 2020, mas só há escassos meses o ex-ministro Eduardo Cabrita recebeu as propostas de sanções da IGAI. Analisadas, o Expresso sabe que o então ministro da Administração Interna optou por “agravar três”. Exceção feita à expulsão da GNR do guarda André Ribeiro, condenado em tribunal a pena efetiva de seis anos de prisão — que ainda está a cumprir no presídio de Tomar —, os demais castigos ditam, no máximo, o afastamento por sete meses do serviço (num caso) e a maioria apenas 90 dias (três casos), apesar de todos os militares sancionados terem sido condenados na Justiça a penas suspensas entre os três anos e meio e os cinco anos.