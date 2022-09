Gouveia e Melo sobre possível candidatura à presidência: “O futuro? Ainda não está realizado e até lá muita coisa pode acontecer"

O antigo coordenador da task force para a vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, admite que tentou “despolitizar o processo de vacinação enquanto coordenador da task force” para “evitar que se entrasse numa guerra política”. Em declarações ao “Diário de Notícias”, o candidato fala sobre a possibilidade de se candidatar à Presidência da República nas próximas eleições: “Tenho uma carreira militar que pretendo continuar. O futuro só a Deus pertence”.

“Não sou um ator político. Sou um ator que tem uma missão e a única coisa em que tem de estar focado é nessa missão e não estar a pensar no que vai fazer no futuro. O que posso dizer sobre o futuro? É que ele ainda não está realizado e até lá muita coisa pode acontecer", disse. O militar considera que "a política é um ato nobre para a resolução de problemas comuns, o que acaba também por ser a missão dos militares".

De acordo com o vice-almirante, é preciso olhar para os dados da pandemia com “objetividade e coragem” e “não mimetizar situações de outros países”. “Estou confiante que termos 88% da população vacinada vai contribuir para estarmos mais seguros. Mas o que temos de fazer é perceber onde está o grosso da pandemia. Se está a atingir mais as pessoas vacinadas ou as não vacinadas. Se forem as vacinadas há que vir a 3.ª dose, ou dose de reforço. Se forem as não vacinadas, então têm de se vacinar. Temos cerca de 1,2 milhões de pessoas não vacinadas, se aumentarmos o leque de vacinados vamos controlar mais a pandemia. Águas passadas não movem moinhos e neste momento o mais importante é que se tomem as decisões adequadas."