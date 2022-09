Google não está a cumprir promessa de bloquear conteúdos que negam as alterações climáticas, conclui estudo de ONG britânica

A organização não-governamental Center for Countering Digital Hate (CCDH) concluiu que a Google não está a cumprir a promessa de bloquear a veiculação de conteúdos que neguem as alterações climáticas.

O anúncio foi feito antes da realização da COP26, como sinal do empenho da empresa em contribuir para o esforço global em defesa do clima. A medida tornar-se-ia efetiva a partir do dia 9 de novembro, foi especificado.

Um estudo agora realizado pelo CCDH revela, contudo, que o Google Ads mostra 50 novos artigos em que são negadas as alterações climáticas, todos publicados depois do dia 8 de novembro, e com origem em 14 autores diferentes.

De acordo com a organização, estes conteúdos alcançaram quase 49 mil interações no Facebook.

“Parece que a Google está a espalhar desinformação sobre os seus esforços para combater a desinformação”, considera Michael Khoo, copresidente da rede internacional de organizações ambientais Friends of the Earth. “Já é mau hospedar tais conteúdos no YouTube, mas é ainda pior se estiverem a mentir sobre as suas reformas”, acrescentou.

Entre os 50 conteúdos detetados na pesquisa constam um artigo do site norte-americano de extrema-direita Breitbart, que alega que o aquecimento global é “uma farsa”, e um outro em que pode ler-se que as histórias de terror ambiental “infundadas” estão a ser usadas para “aterrorizar" as pessoas "até à submissão”.

O comunicado do CCDH refere também um conteúdo do Electroverse - um site sobre clima e ambiente em que se nega, por exemplo, o aquecimento global - garantindo que “não há nenhum cientista confiável a alertar para a existência de uma 'emergência climática' - nem um único”.

Para Imran Ahmed, presidente da organização, “a negação da mudança climática é uma estratégia cínica que visa atrasar a ação necessária para prevenir um desastre ecológico”: “Ao fazer o anúncio inicial, a Google pareceu reconhecer que desempenhou um papel importante para tornar a negação das alterações climáticas um negócio lucrativo, mas não deu continuidade a uma ação real”.