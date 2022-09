Khaby Lame: simplicidade e ironia, o segredo do sucesso da mega-estrela do TikTok (que provavelmente é seguida pelo seu filho)

Khaby Lame virou sensação no TikTok (e a partir daí noutras redes sociais) descomplicando tarefas do dia-a-dia. À maré de vídeos propondo formas mais ou menos elaboradas para resolver atividades triviais, começou a responder postando outros, onde, sem dizer uma palavra, filma a sua reação perante soluções mais simples, seja para descascar uma banana ou abrir uma porta.

Teve um sucesso imediato e meteórico. Inesperado também, como tende a acontecer quando estão em causa estas plataformas online. No espaço de semanas, improvisando filmagens com o telemóvel encostado a uma garrafa de água, o jovem de 21 anos, de origem senegalesa, passou de desempregado a estrela mundial. Há cerca de uma semana chegou a confirmação oficial: em 2021 foi o criador de conteúdos no TikTok que mais cresceu em número de seguidores (a média é de cinco milhões mais a cada mês), tendo alcançado um total de 123 milhões. No top está a norte-americana de 17 anos Charli D’Amelio, que tem 130,9 milhões, mas Lame está cada vez mais próximo de a destronar.

Nada com que tenha sonhado. Residente em Itália há vinte anos, a internet foi uma espécie de escape quando – por conta da pandemia –perdeu o emprego na fábrica onde trabalhava, na cidade de Chivasso, e teve de voltar para casa dos pais. Corria março de 2020, com o confinamento a desafiar formas de ocupar o tempo, pelo que os vídeos foram, antes de mais, um passatempo e um esforço para entreter as pessoas.

Simplicidade é o seu conceito chave. Pegar num vídeo que oferece uma solução disparatada para resolver uma coisa simples e mostrar uma alternativa básica, muitas vezes recorrendo ao humor, é a estrutura habitual. As expressões faciais, entre o espantado e o divertido, ajudam a sublinhar o lado irónico, com a ausência de palavras a tornar a mensagem universal. Não faltam exemplos: ao vídeo de alguém que recorre a um utensílio de plástico para separar duas fatias de uma pizza, Lame mostra-se a dividir duas porções usando apenas o polegar e o indicador de uma das mãos; reproduzindo outros, em que alguém enche três copos de tamanhos diferentes, fazendo parecer que todos têm capacidade para exatamente a mesma quantidade de líquido, o tiktoker reproduz a tarefa com copos transparentes, desmontando o truque ao mostrar que os maiores já têm algum líquido lá dentro.

“Os meus vídeos não são complicados, acho que é esse o segredo”, disse ao “El País”. Olhando para trás, reconhece que a pandemia acabou por ser uma oportunidade. Divertir-se e divertir os outros passou a ser um emprego a tempo inteiro, com a vantagem de não o sentir como trabalho, e de ser particularmente bem pago.

A partir de Milão, para onde se mudou recentemente, tem agora uma equipa a trabalhar para ele, incluindo um empresário, já que Khaby Lame tem agora as mais requintadas marcas de moda italianas a disputar as suas colaborações e outros convites para fazer publicidade – deu a cara recentemente por promoções da Xbox.

Como qualquer estrela de Hollywood, também tem páginas de admiradores em inglês, alemão, árabe, português e espanhol, sendo procurado por celebridades que querem aparecer a seu lado. Aconteceu, por exemplo, com Alessandro Del Piero, ex-jogador de futebol da Juventus e da seleção italiana, que já apareceu nos seus vídeos. Num outro aparece o cantor Ed Sheeran.

"Se volete ridere, siete nel posto giusto" ("Se queres rir, estás no sítio certo"), avisa na sua página no TikTok, embora leve muito a sério a responsabilidade moral a que se sente obrigado. “Posso influenciar muita gente. Brinco nos meus vídeos, mas procuro sempre não desrespeitar ninguém, não cair em nenhuma forma de discriminação.”

Como estrangeiro – o tiktoker chegou a Itália com apenas um ano, mas ainda não tem cidadania nem passaporte italianos –, o jovem pretende usar a sua fama para chamar a atenção para as dificuldades de quem chega ao país em busca de novas oportunidades. Gostaria de dar visibilidade à situação de milhares de pessoas que, como ele, não gozam dos mesmos direitos que os italianos, dadas as complicadas leis que enquadram a imigração e a pesada burocracia.

Tem ainda outros objetivos. Financeiramente, pretende usar o dinheiro que agora lhe rende a atividade na internet para ajudar os pais, que continuam a morar na casa que lhes foi cedida pela autarquia para pessoas em situação de exclusão social. A mesma onde dividia um quarto com o irmão mais velho até há bem pouco tempo. E tem planos para criar projetos noutras plataformas e redes sociais, além de recentemente se ter unido a uma agência de marketing

Sonho, sonho é chegar a Hollywood, para tentar vingar na comédia e fazer um filme com Will Smith, um ídolo de sempre.