Covid-19. Autoagendamento da vacinação para crianças com 10 e 11 anos já está disponível

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para crianças com 10 e 11 anos já se encontra disponível no site da Direção-Geral da Saúde. As crianças destas idades serão vacinadas nos dias 18 e 19 de dezembro.

A funcionalidade esteve indisponível até ao início da noite desta segunda-feira, sem ter sido adiantada uma explicação para isso. O Expresso apurou, no entanto, que ainda não se encontraria ativa, esperando-se que tal acontecesse até ao final do dia de hoje.

Foi na sexta-feira que o secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou que seria hoje a abertura das marcações online para esta faixa etária, cuja vacinação arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, com as crianças de 11 e 10 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O Governo a prever que sejam imunizadas mais de 600 mil menores até meados de março.

A decisão de vacinar esta faixa etária resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.

Esta segunda-feira chegaram a Portugal as primeiras vacinas - mais de 300 mil doses. Vão chegar gradualmente até um conjunto global de 1,5 milhões de doses desta formulação pediátrica”, disse aos jornalistas António Lacerda Sales.

DATAS DE VACINAÇÃO

10-11 anos: 18-19 de dezembro

7-9 anos: 6-9 de janeiro

6-7 anos: 15-16 de janeiro

5 anos: 22-23 de março

[Notícia atualizada às 20h43]