O nude da paz (porque no Natal há sempre o risco de sermos atropelados por um camião alegórico demasiado colorido)

Em plena época festiva, pensamos em luzes coloridas e tons marcantes como o vermelho. Pensamos em compras de Natal, em Mariah Carey a tocar em loop nas lojas e no corrupio de desejos e felicitações. E, exatamente para contrariar todo este rebuliço, há movimentos que nos devolvem o equilíbrio, para que não sejamos engolidos pela ansiedade das festas. A tendência nude, por exemplo, também presente na decoração ou na maquilhagem, é aquele nosso aliado neutro que chega para nos devolver alguma paz. São tons que se fundem com a nossa pele, como bege, areia e rosa claro, e que reforçam modelos já de si minimalistas. O conceito de nu/despido faz eco na roupa que funciona como uma segunda pele, tanto na cor como na forma. A ideia é realçar a beleza natural de cada um de nós sem artifícios desnecessários, reduzindo o que vestimos ao essencial. Mas isso não quer dizer que estejamos perante looks aborrecidos ou desenxabidos, muito pelo contrário. O nude aparece em modelos que tendem a revelar as formas do corpo e tem um lado exuberante que surpreende este inverno. O potencial de sofisticação e elegância é tanto que faz destes tons excelentes candidatos às mais requisitadas passadeiras vermelhas do mundo. Brilhos, folhos, aplicações e sobreposições dão um toque de festa a esta tendência, que deve ser adotada em look total e tanto dá para um dia de compras como para um jantar de amigos.

