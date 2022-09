O mundo em 35 milímetros: a Alpha 7 IV grava vídeos 4K a 60 fps

A Sony está apostada em dar seguimento aos desejos dos fãs dos formatos de vídeo de 35 milímetros com o lançamento da nova câmara Alpha 7 IV. A nova câmara DSLR (de Digital Single Lens Reflex; que permite usar objetivas intermutáveis) chega ao mercado tendo como atrativo a focagem automática que tira partido da inteligência artificial para seguir movimentos de pessoas e animais ou apenas o olhar dos intervenientes. A nova câmara da Sony está apta a gravar vídeos com ultraelevada resolução (4K) a 60 diagramas por segundo (fps) e dispõe de um sistema de dissipação de calor que lhe permite gravar mais de uma hora de vídeos nesse formato de imagem. A Alpha 7 IV dispõe de um sensor de Exmor R CMOS full frame com retroiluminação de 33 megapíxeis (MP) e marca ainda a estreia do novo motor de processamento de imagens BIONZ XR. Está preparada para garantir uma sensibilidade de ISO 50 a ISO 204800. Tem visor OLED Quad-VGA de 3,68 milhões de pontos e LCD tátil de abertura lateral com 1,03 milhões de pontos. Composta por uma estrutura redesenhada em liga de magnésio e ainda plástico reciclado, a nova câmara dispõe ainda de um bloqueio de lente que tem por objetivo garantir resistência ao pó e à humidade. Está apta a conectar-se por Wi-Fi e Bluetooth. Preço: a partir de €2800.

