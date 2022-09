Grandes superfícies vendem 400 mil testes por semana

Se hoje ou nos próximos dias se dirigir a um hipermercado das principais cadeias ou a uma parafarmácia para comprar um autoteste, pode não conseguir comprá-lo no momento — e mesmo que consiga, terá de pagar mais do que costumava pagar. A elevada procura que se tem registado desde 25 de novembro, quando o Governo anunciou a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à covid-19 nas visitas a lares, hospitais e prisões, nos eventos de grande dimensão e desportivos, e nos bares e discotecas, levou a uma rutura do stock em alguns estabelecimentos.

Foi prometida uma regularização da situação até à passada terça-feira, com a chegada de novas encomendas feitas a laboratórios chineses e do norte da Europa, mas ainda há superfícies comerciais em situação de rutura, adianta ao Expresso Gonçalo Lobo Xavier, presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. “Há lojas que recebem 600 testes de manhã e ao final do dia já não têm testes.”