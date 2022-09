Covid-19. Crianças vacinadas também evitarão ausência da escola

Vários diretores de escolas têm criticado alguma falta de clareza ou até divergência de critérios na hora de atuar perante um caso positivo de covid-19 que surja na escola. Porque vão turmas inteiras para isolamento, mesmo depois de apresentarem testes negativos, e em outros casos não? Esta é uma das interrogações mais frequentes. E é preciso cruzar o referencial para as escolas para o controlo da covid-19 em contexto escolar, aprovado em setembro, com as normas da Direção-Geral da Saú­de (DGS) sobre rastreio de contactos e testes para se perceber por que há decisões diferentes das autoridades de saúde.

Desde setembro que o estado vacinal dos envolvidos na comunidade escolar passou a ser determinante. E o que a DGS diz agora, perante o anúncio da vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos, é que também estas vão poder beneficiar das regras menos apertadas de vigilância a que são sujeitas todas as pessoas com o esquema de vacinação completo. “A turma toda poderá não ir para casa”, respondeu o presidente da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, Valter Fonseca, quando questionado na RTP sobre o que mudaria nas escolas com a imunização dos mais novos.