Viagens para Portugal: Bruxelas conclui que testar vacinados é "medida de precaução", mas promete nova avaliação para breve

Bruxelas diz que "compreende que as medidas notificadas por Portugal" e que entraram em vigor a 1 de dezembro "são medidas de precaução". Apesar de a imposição de testes covid-19 a vacinados que viajem para Portugal a partir de outros Estados-membros contrariar as recomendações do executivo comunitário e o espírito do regulamento do Certificado Digital Covid, Bruxelas evita criticar a decisão do Governo de António Costa.

Em resposta ao Expresso e SIC, um porta-voz da Comissão confirma que a avaliação da decisão já foi feita e que é compreensível "tendo em conta a incerteza da atual situação face à nova variante (Ómicron)".

Contudo, o mesmo porta-voz deixa claro que "haverá uma nova avaliação das medidas num futuro próximo", justificando que é "crucial que se assegure a proporcionalidade" das medidas tomadas. "Vamos continuar a acompanhar de perto a situação e em contacto com as autoridades portuguesas."

O regulamento do Certificado Covid que foi aprovado na primavera pelos 27, durante a presidência portuguesa da UE, diz que "os Estados-membros devem abster-se de impor restrições adicionais aos detentores do Certificado Digital Covid, a menos que sejam necessárias e proporcionadas para salvaguardar a saúde pública em resposta à pandemia da covid-19".

Porém, Portugal é para já o único país a impor testes aos vacinados europeus que viajem com um Certificado Digital Covid de vacinação, o que torna inútil este documento.

Independentemente do país da UE, a partir do qual viajem de avião com destino a Portugal, os passageiros têm de apresentar ou um teste à covid-19 negativo ou uma prova de recuperação da doença, podendo também apresentar a versão do Certificado Digital que atesta uma destas opções.

Ainda assim, a decisão de Costa já está a fazer alguma escola de algumas instituições. O Conselho Europeu decidiu impor testes covid-19 aos jornalistas - e outros participantes - como condição para acederem ao edifício onde vai decorrer a Cimeira de líderes de dia 16 de dezembro, em Bruxelas, mesmo aos que estão vacinados, dispensando a utilização do Certificado Covid de vacinação.