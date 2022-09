Quase metade dos profissionais que trabalham sob pressão consomem medicação para dormir

Numa amostra de 500 profissionais que trabalham sob pressão, 40% consomem fármacos para dormir, conclui um estudo do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, em parceria com o Instituto Universitário Egas Moniz e o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. A amostra é composta, de acordo com o jornal “Público”, por enfermeiros, polícias e jornalistas.

“São três profissões que têm em comum ter que lidar com ocorrências imprevisíveis, que requerem uma resposta imediata e que implicam ritmos de trabalho intensos”, explica a coordenadora do projeto, Noémia Lopes, investigadora do ISCTE e do Egas Moniz. “Mais de 70% dos profissionais inquiridos identificam o seu ritmo de trabalho como muito ou excessivamente intenso”, acrescenta.

O objetivo do estudo é avaliar vários indicadores do trabalho sob pressão (itens que quantificam o ritmo de trabalho, a exposição ao risco e as exigências da atividade profissional) e o uso medicamentos por parte destes profissionais para suportar ou melhorar o seu desempenho. Os primeiros resultados do estudo, que integra cerca de dez investigadores das três entidades envolvidas e é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, vão ser apresentados esta sexta-feira em Lisboa, numa conferência intitulada "Profissões Sujeitas a Elevada Pressão Social: O trabalho em mudança e os medicamentos na gestão do desempenho". Posteriormente, deverão ser publicados os artigos científicos resultantes do trabalho e vão ser organizadas sessões de apresentação dos resultados dirigidas a cada uma das classes.