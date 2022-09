Chefe dos acólitos condenado a pena suspensa por crimes sexuais contra menor

O chefe do Corpo de Acólitos da igreja de uma paróquia de Felgueiras foi condenado, esta semana, a uma pena de prisão de dois anos e oito meses, suspensa na sua execução, por crimes de coação e de importunação sexual agravados e de forma tentada de pornografia de menores agravada. De acordo com o “Jornal de Notícias”, o homem casado e com dois filhos apenas foi suspenso de funções esta terça-feira, depois da sentença proferida pelo Tribunal de Penafiel.

A diocese do Porto, liderada pelo bispo D. Manuel Linda, diz só ter conhecido o caso após ser “pública a referida condenação”. O tribunal proibiu o chefe dos acólitos de acompanhar e coordenar qualquer grupo de jovens, em qualquer paróquia.

A vítima tinha 14 anos e frequentava a catequese na mesma freguesia. O caso remonta a 2018, quando o homem, hoje com 42 anos, enviou à menor um pedido de amizade no Facebook. O indivíduo seduziu uma aluna da catequese e pediu-lhe fotos sem roupa. A mãe da jovem terá descoberto a situação, em 2019, ao ler as mensagens trocadas entre ambos. O pai apresentou, então, queixa às autoridades.