Atropelamento na A6: GNR culpa vítima, MP o motorista e Cabrita sai (para já) ilibado

Um relatório do Destacamento de Trânsito de Évora da GNR atribui uma parte da responsabilidade do atropelamento de 18 de junho na A6 que envolveu o BMW onde viajava o então ministro Eduar­do Cabrita à própria vítima, Nuno Santos, que teve morte imediata. “Numa autoestrada, nada faz prever que surja um peão a caminhar na faixa de rodagem, muito menos a fazer o seu atravessamento da esquerda para a direita”, pode ler-se no documento.

A GNR salienta que os trabalhos de limpeza da equipa liderada por Nuno Santos eram realizados na berma direita e que o trabalhador, de 43 anos, deixou o material que trazia às costas, um soprador, na vala de escoa­mento onde se encontrava e “decidiu” atravessar a faixa de rodagem em direção ao separador central, sendo atropelado quando regressava novamente à berma, “uns metros antes” da viatura que sinalizava os trabalhos. Chegou a suspeitar-se de que Nuno Santos teria ido ao separador central para verificar a grelha de escoamento de águas, mas alguns funcionários da Brisa e da Aquajardim testemunharam que não havia ordens para se proceder a trabalhos naquela zona. A GNR ficou “com a convicção” de que a vítima terá atravessado a autoestrada “para satisfazer necessidades fisiológicas”, embora a análise laboratorial feita ao papel higiénico e a vestígios biológicos encontrados no local não tenha confirmado essa tese.