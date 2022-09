Adeus aos contentores: ala pediátrica do Hospital de São João é inaugurada este sábado

A nova Ala Pediátrica do Hospital de São João, no Porto, está finalmente concluída, após mais de uma década a funcionar em condições denunciadas como “indignas” pelos pais das crianças internadas em contentores em abril de 2018. O primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, marcam presença, este sábado, às 11 horas, na cerimónia inaugural.

A obra começou em outubro de 2019, custou €25 milhões e alberga 98 camas, contando com valências oncológicas, três blocos cirúrgicos e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte. A Ala Pediátrica conta com valências de cirurgia cardíaca, de oncologia, grande trauma e resposta a doentes neurocríticos.

A obra começou em 1 de outubro de 2019, a cargo da empresa Casais - Engenharia e Construção, S. A., tendo o projeto sido elaborado pela empresa Aripa Arquitetos. A ala pediátrica tem cinco pisos e mais dois subterrâneos.