Universidade do Porto lembra José Eduardo Pinto da Costa, ativista da luta contra a violência doméstica

A Universidade do Porto manifesta o seu pesar pelo falecimento de José Eduardo Pinto da Costa, recordando que o país perde um dos mais reputados especialistas em Medicina Legal e a Academia portuense uma das suas principais referências no ensino e na investigação em Ciências Médicas.

“Para nossa fortuna, o prof. José Eduardo Pinto da Costa desenvolveu boa parte do seu notável percurso académico na Universidade do Porto (UP), quer como estudante, quer como docente e investigador. Por isso, somos legatários da sua qualidade pedagógica, capacidade científica, dimensão intelectual, integridade deontológica e grandeza humana”, destaca, em comunicado, António de Sousa Pereira.

O reitor da UP lembra que José Eduardo Pinto da Costa foi um dos mais eminentes médicos legistas no nosso tempo, tendo o seu trabalho médico-científico sido amplamente reconhecido nos principais fóruns nacionais e internacionais da especialidade: “Tornou-se, aliás, o primeiro português a ocupar a vice-presidência da Academia Internacional de Medicina Legal e Medicina Social.”

Na nota de pesar, a Academia enaltecer ainda “a intervenção cívica e o ativismo social” do conhecido médico legista. “Foram muitas e nobres as causas sociais por que lutou, como a violência doméstica, um dos grandes flagelos do nosso país. Neste particular, merece destaque a sua ação no âmbito da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), de que foi membro fundador”, refere o reitor da UP, que louva ainda “a admirável carreira académica, a relevante obra científica e empenhada atividade cívica de José Eduardo Pinto da Costa”.

A homenagem é prestada também em nome dos antigos estudantes da Universidade do Porto: “Como eu, cresceram académica e profissionalmente sob a orientação pedagógico-científica do prof. José Eduardo Pinto da Costa, um extraordinário pedagogo, distinguindo-se por combinar conhecimento científico com vasta erudição e muito humor”.