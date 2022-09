SNS vai receber 745 milhões de euros extra para saldar pagamentos em atraso

O Governo vai reforçar o capital do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais 745 milhões de euros. Este ano, em agosto, o Executivo já tinha avançado com uma dotação de 350 milhões de euros para os hospitais públicos. O objetivo do reforço total de quase 1,1 mil milhões de euros é, de acordo com o Ministério da Saúde numa nota divulgada esta quinta-feira, a que o jornal “Público” teve acesso, reduzir a dívida acumulada e aumentar “a capacidade de resposta e de produção” dos hospitais e dos centros de saúde.

Dos 745 milhões, a maioria (630 milhões de euros) destina-se aos hospitais EPE (entidades públicas empresariais). Já as Administrações Regionais de Saúde (ARS) vão receber os restantes 115 milhões. Este tipo de injeções já são uma prática habitual no SNS para saldar pagamentos em atraso. Este ano, o reforço vai servir, ainda, para financiar “testes de deteção da covid-19” e para suportar o “esforço adicional de vacinação”.

A despesa do SNS continua a crescer este ano. Até outubro, em comparação com o mesmo período de 2020, aumentou 8,1%. Na mesma altura, “tinham sido realizadas quase 30 milhões de consultas médicas em cuidados de saúde primários e 590 mil cirurgias, os valores mais elevados de sempre”, além de “mais de 10 milhões de consultas hospitalares”. O Ministério da Saúde explica que este novo reforço “surge num ano de grande esforço financeiro resultante da pandemia de covid-19, nomeadamente na recuperação da atividade assistencial”.